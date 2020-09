La moziun da vulair stritgar Serneus or dal num da vischnanca, ha il cusseglier communal Albert Gabriel gì inoltrà il 2016. L'intenziun è da stritgar Serneus per l'ina ord motivs da fairness envers las autras fracziuns, e per l'autra per simplifitgar il num. Dapi che Saas tutga era tar la vischnanca da Claustra-Serneus, na saja quai betg gist che la vischnanca sa numnia Claustra-Serneus – cunquai che Serneus saja pli pitschen che Saas.

In zic identitad per inqual da Serneus

Sch'ins dumonda sin via a Serneus tge ch'els manegian da questa idea, aud'ins omaduas opiniuns. Ils ins din che quai saja be ina formalitad ed i na fetschia nagut, sche lur vischnanca sa numnia be anc Claustra. Ils auters, cunzunt la generaziun pli veglia, fetschian schon vess ch'il Serneus pudess ir a perder. Quai din en tutta cas duas dunnas pli passadas. Ellas na sustegnan perquai betg il project da midar num.

Il president communal Kurt Steck chapescha questas emoziuns. Ma el è er da l'avis che l'opposiziun na saja betg gronda. I giaja er per simplifitgar. Uschia possian ins duvrar la marca «Claustra», gist er en il sectur da turissem. Ed er uss discurrian blers simplamain be da «Claustra» – e quai senza ina nauscha intenziun.

Ils mulins politics molan plaun

Inoltrà la moziun aveva Albert Gabriel gia il 2016, suttascritta da diesch ulteriurs parlamentaris da Claustra-Serneus. Uss quatter onns pli tard vegn la dumonda avant il pievel. Gabriel è led ch'il suveran po finalmain decider davart la fatschenta. Enfin uss haja la vischnanca adina dà la preferenza ad autras fatschentas. Malgrà che la moziun è quatter onns veglia, è il cusseglier communal persvadì che la dumonda saja anc adina actuala.