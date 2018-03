Ils dis da demenza duain infurmar ed er prender la tema da la malsogna demenza. Tranter auter han il Center da furmaziun per sanadad ed ils fatgs socials a Cuira mussà a tgirunzas e tgirunzs co la musica po gidar en il mintgadi da lavur cun persunas dementas.

Ils 22 enfin ils 24 da mars ha il Center da furmaziun per sanadad ed ils fatgs socials a Cuira mess la malsogna demenza en il center. Durant trais dis èsi vegnì discussiunà ed infurmà davart la malsogna che pertutga radund 148'000 persunas en Svizra.

La musica calma e sveglia memorias

En in lavuratori han tgirunzas e tgirunzs savì emprender, co integrar la musica en il mintgadi da lavur cun persunas cun demenza. La musica ha tenor la terapeuta da musica Gerlinde Rauber in effect positiv – ella fetschia bain al cor e calmia savens er la glieud. Uschia sappia il chant d'ina tgirunza quietar per exempel ina persuna dementa durant la tgira da la damaun.

Musica avra il stgazi da memorias

Plinavant è Gerlinde Rauber – che ha ina pratica per persunas cun demenza – persvadida che musica e chant fan ch'ina persuna dementa s'avra envers confamigliars u er tgirunzs. Uschia sveglian per exempel chanzuns davart la vita sin in puresser memorias d'uffanza tar ina persuna ch'è creschida si sin in bain puril. Ed uschia haja la terapeuta da musica adina puspè fatg l'experientscha, che persunas cun demenza raquintian cun plaschair istorgias ord lur vita, suenter ch'ellas hajan chantà chanzuns che sveglian memorias vi da temps passads. En il curs ha ella sunà accordeon e dà exempels, cura e co tgirunzas e tgirunzs pon integrar musica e chant durant lur mintgadi da lavur en chasas da tgira.

