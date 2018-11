Ils da Domat n'en betg cuntents cun questa soluziun per in sutpassadi: Cun 59% sbittan els in credit da 7,5 milliuns per sutpassar ils binaris da tren e colliar las vias en il center da la vischnanca.

Cun in resultat surprendentamain cler (1'400 NA : 976 GEA) procura il suveran da Domat per ina surpraisa e sbitta il credit per il project dad in sutpassadi direct per colliar las vias en il center da la vischnanca. 47% da las votantas ed ils votants èn s'exprimì tar quest affar.

Legenda: Il sutpassadi proponì a la votaziun: Ina skizza tar l'avegnir dal traffic a Domat. mad

Uschia na vulan ils da Domat betg sviar il temp da spetga

Ils da Domat han dà in chanaster a lur suprastanza: Lezza aveva argumentà ch'ils temps da spetga pervia da la barriera da tren amez la vischnanca sajan cun radund sis uras al di gia uss lungs – e ch'els vegnian en avegnir anc pli lungas cun las midadas da l'urari da tren.

Gea, il resultat da la votaziun na saja propi betg quel, che la suprastanza haja sa mess avant, di il suprastant Georg Ragaz en l'intervista cun RTR:

7,5 milliuns èn bler raps per ina pitschna part dal pievel

L'argumentaziun da la vischnanca n'avess betg cuntentà ord differents motivs, è persvadì Martijn van Kleef. El fa bain part al parlament da Domat, ch'era s'exprimì per il sutpassadi, ma sez ha el prendì posiziun er en gasetta cunter il project:

«Manchentà ina schanza»

La Viafier retica acceptia il resultat da la votaziun, conferma la pledadra Yvonne Dünser sin dumonda dad RTR. Tuttina discurra ella d'ina schanza manchentada:

