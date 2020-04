Legenda: Tenor l'Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals na datti betg ina specifica razza da chauns che morda pli savens ch'ina autra. Pixabay

Las bleras morsas succedan da chauns bastards, vul dir da chauns che n'èn betg d'ina razza pura. Circa in terz da las morsas succeda entaifer la famiglia dals possessurs e surproporziunalmain savens mordan ils chauns uffants.

Instrument da prevenziun manca al chantun

Dapi ch'i n'è betg pli obligatoric da visitar in curs d'enconuschientscha dal fatg, manca a l'Uffizi per la segirezza da victualias e per la sanadad d'animals dal Grischun in impurtant instrument da prevenziun, quai ha l'uffizi ditg envers RTR. Sulet possessurs da chauns ch'han gì in problem, po il chantun obligar da visitar in curs da perfecziunament. Il mument è quai la suletta pussaivladad d'intervegnir ch'il chantun ha.