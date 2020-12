Hotels da citad che han gì in tschert success avant la crisa da corona pateschan dubel. Pervia da las restricziuns mancan lur segments da giasts e perquai ch’els eran enfin uss economicamain bain vidlonder na survegnan els era nagin agid.

Entant che la hotellaria en las regiuns ha profità enfin uss plitost da la crisa da corona, han ils hotels en las citads badà pli ferm la mancanza da lur segments da giasts. Grazia a bunas frequenzas dals davos onns, era durant las stagiuns mortas, han els enfin uss pudì vegnir sur las rundas senza grondas temas d’existenza. Il pretsch ch’els pajan è però grond e crescha di per di. E l’agid che chantun e Confederaziun empermetta vala mo per cas dirs che stattan curt avant il ruin.

Igl è uschia sco sch'jau giess tar il medi cun in'inflammaziun dal begl tschorv, e quel di a mai che jau dess ina giada empruvar cun ina bugliotta. Sch’el schloppa possian ins anc adina operar.

L’argument dal chantun, che tut ils hotels survegnan credits per liquidaziun u san inoltrar lavur curta per collavuraturs, na lascha Thomas Schmid, il directur dal Hotel Chur, betg valair. Lavur curta saja ina segiranza che sto vegnir pajada da mintga interpresa e credits na sajan betg agid, mabain debits a lunga vista. Tenor el fiss in agid plitost da desister sin la taglia u sin ils custs da tut las controllas obligatoricas che vegnan fatgas en l’hotellaria.