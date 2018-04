Yvonne Gienal è ina da las artistas ch'expona per il mument en la galaria da la citad da Cuira. Quai a l’occasiun dal 5avel giubileum dal cabinet dals visiunaris.

Naiv sco simbol per la Rumantschia

Bunura: Naiv sco simbol per la cuminanza da la Rumantschia

L’idea è en sasez simpla. Yvonne Gienal ha dumandà a mintgamai ina persuna da mintga regiun idiomatica per ina fotografia dad els da la naiv.

Selina Gasparin, biatleta, Puter

Theo Haas, vischnanca burgaisa Domat, Sutsilvan

Benedetto Vigne, schurnalist ed autur, Surmiran

Gianna Olinda Cadonau, autura e promotura da la cultura, Vallader

Martin Candinas, politicher, Sursilvan

Tiers quai ha ella anc agiuntà in'atgna fotografia per il Rumantsch Grischun. L’artista ha numnadamain avant insaquants onns emprendì Rumantsch Grischun. Ussa dat ella curs, scriva e fa l’administraziun per Rumantsch Grischun. Ella sa sentia uschia fitg famigliara cun la lingua.

Nagina art cun messadi politic

Er sche l’entira discussiun cun idioms ed il Rumantsch Grischun saja per mument in tema fitg actual, na veglia ella betg politisar cun l’object cul num «NAIV È NAIV EI NEIV ES NEIV». I giaja plitost per mussar si la diversitad, ma er la cuminanza da tuts sis.

Art vegn ingiantada per la Quotidiana

Tut en tut ha Yvonne Gianal fatg sis exemplars. Quels vul ella ussa ingiantar, il link avra en ina nova fanestra. Il pretsch da partenza è 80.- Il gudogn che resulta or da l'ingiant vul ella dar a la quotidiana – sco act simbolic. Pertge la quotidiana fetschia tenor l’artista er ina lavur per la cuminanza rumantscha. Pia la tematica da l’ovra d’art exponida.

