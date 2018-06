A la radunanza communala da gievgia saira èn ils da Churwalden vegnids infurmads davart in center per seniors «Oase». La vischnanca vul realisar cun quest project in concept cun soluziuns innovativas en il sectur d'abitar per seniors, tgira a lung temp e per persunas cun demenza. Previs èsi che quest project vegniss construì sin la Kronenwiese che tutga a la vischnanca. Cun ina decisiun definitiva dals organs da la vischnanca davart il project vegn fatg quint l'atun da quest onn.

Plinavant ha la radunanza communala da Churwalden approvà il quint 2017. Quel serra cun in surpli d'entradas da bundant 500’000 francs.

