L'ospital chantunal a Cuira e l'ospital da Tavau èn sa cunvegnids ad ina schliaziun transitorica per ina cooperaziun en l'avegnir. Uschia surpiglia il vicemanader da l’ospital chantunal a Cuira Marco Oesch la gestiun operativa da l’ospital a Tavau.

Nov directur per ospital a Tavau

Sco ils dus ospitals communitgeschan porscha la schliaziun actuala temp per chattar tut en ruaus furmas futuras pussaivlas per ina cooperaziun. Era il manaschi dal ospital a Tavau saja uschia per il mument garantì, scriva ils responsabels.

Avant bun duas emnas aveva l’ospital a Tavau annunzià da midar sia strategia e da tschertgas ina cooperaziun cun in partenari pli grond.

