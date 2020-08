Suenter esser stà bandischà dapi il 2007 en in deposit, po il stgazi da la catedrala uss puspè vegnir admirà. Il nov museum cun las ritgezzas da la catedrala sa chatta en il plaun-terren dal palaz episcopal, mo gist in pèr pass davent da la catedrala.

L’entir stgazi da la catedrala dumbra vers 200 objects, en il museum èn 70 preziusadads exponidas. Ina trucletta romana che datescha dal 4. tschientaner è il pli vegl exponat. Nagin’autra catedrala el nord da las alps posseda in stgazi cun objects sacrals che illustreschan 1600 onns istorgia ecclesiastica sco quella a Cuira.

Tut ils objects exponids èn insacura el passà vegnì duvrads en la catedrala per il cult divin. Uschia tranter auter la monstranza gotica tardiv, il reliquiari romantic da s. Lezi ed era la plauna fatga ord taila pseudo-araba. Anc oz vegnan trais exponats duvrads en la catedrala, uschia per exempel il grond crucifix gotic. Durant las quatter festas e l’emna sontga n'è el dentant betg da vesair el museum, mabain sper l’altar en la catedrala:

Maletg 1 / 2 Legenda: MAD, Doris Wager Maletg 2 / 2 Legenda: RTR

Maletgs da la mort dal 1543

In stgazi apart custaivel dal stgazi da la catedrala sa chattan en il anteriur tschaler da vin dal uvestg. I sa tracta dals maletgs da la mort. In ciclus da 25 maletgs mussan che tut ils carstgauns ston murir in di, la mort splunta tar in e scadin, ritg e pauper, giuven e vegl, papa e pur.

Ils maletgs da la mort (1543) dissegnads oriundamain vid ina paraid el palaz episcopal èn, cun excepziun da duas represchentaziuns da la mort dal temp enturn il 1520/1530 en l'ossari a Leuk (VS), ils pli vegls maletgs da quest gener ch’èn sa mantegnids en Svizra. Il pictur da l’ovra n’è betg enconuschent, enconuschent è dentant ch’el ha malegià ses maletgs tenor las graficas dal famus artist Hans Holbein.

Quai è in'ovra impurtanta ch'è d'interess per l'entira Svizra.

Maletg 1 / 3 Legenda: Las 25 tavlas picturadas che furman il ciclus dals maletgs da la mort, prontas per il transport en il nov museum. MAD, Doris Wager Maletg 2 / 3 Legenda: Il tema central: La mort, simbolisada tras ils dus skelets, vegn per in e scadin. MAD, Doris Wager Maletg 3 / 3 Legenda: Las tavlas vegnan montadas vid la prait per puspè cumpletar il ciclus dals maletgs da la mort. MAD, Doris Wager

Ord l'archiv: