Adam Quadroni aveva tschentà la dumonda che be in procuratur u ina procuratura publica extraordinaria surpiglia tut ses cas pendents.

Urs Sutter sa fatschenta cun tut las proceduras che pertutgan l'um ch’ha fatg enconuschent il scandal da cartel en l'Engiadina, independent sche Quadroni è accusà u accusader. Quai communitgescha la regenza grischuna. Sutter surpiglia las examinaziuns che la procuratura publica extraordinaria Esther Omlin ha fatg fin ussa e maina vinavant quellas.

Sutter è stà dal 2011 fin il 2012 assistent da la procura publica dal chantun Nidwalden e dal 2014 fin il 2015 procuratur public dal chantun Obwalden. Per auters chantuns ha el era gia lavurà sco procuratur public extraordinari.

Omlin sa retira sin agen giavisch

Sco quai che la regenza grischuna scriva, dat Omlin giu ses mandat sin agen giavisch suenter bun in mez onn. Quai per raschuns da capacitad. Ella na possia betg surpigliar ulteriurs cas dal chantun Grischun. Adam Quadroni aveva numnadamain tschentà la dumonda che tut ses cas vegnan tractads da sulet in procuratur public.

Renfatschas cunter Omlin

Avant trais emnas era vegnì enconuschent ch'i dettia en il chantun Sursilvania ina denunzia penala cunter Esther Omlin. Tge che vegn concret renfatschà ad ella, na saja dentant betg enconuschent, scriva l'agentura da novitads SDA.

