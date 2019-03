Nico Tschanz è il nov manader dal center grischun per interpresas pitschnas e mesaunas da la HTW Cuira.

Nov schef per center da KMU da la HTW

Nico Tschanz daventa successur da Brigitte Küng che mida en l'economia privata. Quai ha communitgà la Scola auta da tecnica ed economia HTW. Nico Tschanz è oriund da Cuira ed ha lavurà en differentas posiziuns tar interpresas svizras d'informatica.

Il center grischun per interpresas pitschnas e mesaunas è in project cuminaivel da l'Uffizi chantunal per economia e turissem e la HTW.

RR novitads 15:00