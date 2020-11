I dovria «realisaturs e creadras enstagl da secretaris e promoturs». Quai la valitaziun dal schefredactur da RTR, Flavio Bundi, il zercladur cura che Martin Gabriel ha visà sia plazza sco secretari general.

RTR: Uss èsi decidì. Co è questa tscherna da valitar?

Flavio Bundi: Igl è tenor mai ina tscherna plitost conservativa. In um, sursilvan, cristiandemocrat cun experientscha puncto administrar. Vis uschia, nagina gronda surpraisa.

Pia ina schanza manchentada?

Quai na sto betg exnum esser. Tenor mai èn auters criteris bler pli impurtants. Sco p. ex. ina mentalitad da lantschar e realisar chaussas, creativitad, in cler focus, perseveranza, ed er ina buna purziun resistenza. Qua vegn il nov secretari a stuair sa profilar.

Sche nus dain in sguard sin il profil – co valiteschas ti quel?

Sco commember dal Cussegl grond ha Diego Deplazes segir ina rait en il mund politic – quai è adina bun ed impurtant per quella plazza. Lura ha el er experientscha da manar ed administrar. E plinavant enconuscha el sco commember da la suprastanza da la Pro Idioms er las debattas ed ils conflicts enturn la politica da linguas. Latiers è el bab da quatter uffants tranter set e 18 onns ed enconuscha uschia segir er ils basegns, giavischs e problems da la giuventetgna. Ins pudess resumar: In profil solid, ma pauc surprendent.

Tge spetga sin il nov secretari? Nua po el sa profilar?

Incumbensas interessantas datti avunda. Perquai po il nov secretari atgnamain era be gudagnar, sch'el gughegia da realisar chaussas. En il sectur da la digitalisaziun da la lingua p. ex. vai per rimnar daners e sustegnair projects concrets – per uschia stgaffir ina basa per il futur da la lingua. Lura avain nus er ina gronda part da Rumantschas e Rumantschs che vivan en la Bassa e che restan er là. Er en quest connex spetga ina gronda ed impurtanta lavur.

Dain anc in curt sguard sin las structuras da la Lia Rumantscha: Adina puspè han er las uniuns affiliadas gì in pled en chapitel e dà da discutar...

Questas structuras eterogenas, magari er cumplitgadas, cun las uniuns affiliadas èn d'ina vart ina schanza: Qua po il nov secretari general dar impuls, far punts e mintgatant er provocar. Da l'autra vart pon las structuras er daventar ina sfida e franar iniziativas. Impurtant èsi perquai da betg sa laschar influenzar e franar memia fitg, mabain magari er simplamain far tschertas chaussas.

Flavio Bundi schefredactur RTR Flavio Bundi è dapi il 2017 schefredactur da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (RTR).