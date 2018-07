La regenza ha approvà cun cundiziuns la revisiun parziala da la planisaziun locala da Tavau, concludida dal parlament communal da la vischnanca da Tavau, ils 29 da settember 2016. Cun quai ha ella dà glisch verda per in traject da velo da muntogna planisà.

Il nov traject maina al sid dal restaurant «Strelapass» sur il Strelaberg, l'alp Strela e tras il Rüti- e Chämpfenwald fin al territori «Horlauben» a Tavau Vitg. Ultra da quai survegnan las sendas da viandar che sa chattan en il medem territori, in nov trassé.

Vias separadas per ciclists e viandants

En quest territori exista gia uss in traject per ir aval cun velos da muntogna ch'è per gronda part privlus e nunattractiv pervia da sia stippezza e pervia da la cuvrida. Pervia da quai tschernan ciclistas e ciclists da velo da muntogna rutas alternativas per ir aval e passan uschia tras pastgiras e prads sitgs impurtants.

Ultra da quai mainan in pèr da quests trails rasants tras il guaud u sur vias e sendas da viandar. Cun il traject da velo da muntogna planisà po d'ina vart l'utilisaziun tras ciclistas e ciclists e pedunas e peduns vegnir separada e da l'autra vart po la natira vegnir protegida meglier. Plinavant ha la regenza refusà in recurs da planisaziun en chaussa.

RR novitads 11:00