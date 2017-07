Nova halla da trenament dal HCD

Bler glisch e bler lain, quai è la caracteristica da la nova halla da trenament dal Club da hockey da Tavau. Il project dal biro d’architectura Fanzun a Cuira custa 6 milliuns francs. La finanziaziun è tenor il president da la HCD SA, Gaudenz Domenig, sin buna via.

La nova halla da trenar duess vegnir construida gist sur la plazza da trenar existenta dador il stadion da Tavau. Questa plazza ora en il liber na cuntenta betg pli e na correspunda era betg pli als basegns dal HCD. Pervia da las chaudas temperaturas durant la stad è il glatsch savens da nauscha qualitad ed era ils custs d’energia per sfradentar èn exorbitants. Producir glatsch en ina halla dovra marcantamain pli pauc energia. Plinavant sa ins trenar en ina halla da tut aura.

I fa prescha

La nova halla da trenar dal Club da hockey da Tavau duess esser en funcziun en pauc dapli ch’in onn, il settember 2018. Davent da lura ristga il HCD numnadamain dad esser senza glatsch. Quai fiss il cas sche las votantas ed ils votants da Tavau decidessan il settember da quest onn da sanar e renovar il stadion da hockey per 20 milliuns francs.

En quest cas - en sasez positiv per il HCD - fiss il stadion serrà ils ultims onns mintgamai la stad e l’atun per plirs mais pervia da las lavurs da construcziun. Per il giubileum da 100 onns HCD l’onn 2021 duess il nov stadion lura sa preschentar en in nov vestgì. Per pudair trenar durant il temp da construcziun duvrass il club perquai urgentamain la nova halla da trenament. Quai dal reminent na betg mo per ils profis, mabain era per las 6 equipas da juniors cun totalmain 140 giuvenils e per ulteriuras uniuns sportivas.

