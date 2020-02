Mo ina da las 80 uniuns ha inoltrà ina proposta per la plazza communala. Quai ha trumpà il president da la cumissiun Hansjörg Gujan.

Jau sun schon in zichel trumpà ch’igl interess da las uniuns è uschè pitschens sch’ins porscha ina giada insatge ad ellas.

L'Uniun da dunnas, la suletta uniun ch'ha inoltrà ina proposta, haja gì sumegliantas ideas sco la cumissiun era.

Maletg 1 / 4 Legenda: Sper la chasa communala hai in parcadi. RTR Maletg 2 / 4 Legenda: Il parcadi na cuntenta betg sco plazza communala. RTR Maletg 3 / 4 Legenda: Il center dal vitg cun il Volg e la chasa communala. RTR Maletg 4 / 4 Legenda: Hansjörg Gujan vul far in segund appel a las uniuns. RTR

Tant l'uniun da dunnas sco era la cumissiun vulessan ina gronda plazza cun ina tribuna per dar concerts, in grond monitur per far public viewing ed ina teca per savair far in buffet u ina bar. Vinavant vulan els inbetunar fixaziuns per savair bajegiar si ina tenda per radund 400 persunas. Planisà saja er ina garascha sutterrana ed ina chasa da pliras famiglias cunfinant cun la plazza communala.

Segund appel a las uniuns

Hansjörg Gujan na vul dentant betg dar si. La cumissiun emprova cun in segund appel d'animar las uniuns. Davostiers vegnan las lavurs vid la planisaziun da detagl manadas vinavant, per ch’els sappian en in onn lura entschaiver a bajegiar.

Legenda: Hansjörg Gujan vul far in segund appel a las uniuns. RTR

Quest project ha in budget da tranter 3 fin 4 milliuns francs, che vegn partids si tranter la vischnanca burgaisa e la vischnanca politica da Landquart. La vischnanca politica haja schon approvà il project.

RTR Total local 11:45