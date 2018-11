En quest sectur ha la scol'auta sviluppà ensemen cun auters instituts in concept per in tal center. Per la durada dal project metta il chantun a disposiziun 3,6 milliuns francs. Il Cussegl grond sto anc approvar la summa ch'è en il preventiv.

Professura en il champ da «computational science»

«Computational science» cumplettescha las metodas da perscrutaziun tradiziunalas cun agid da simulaziuns da computer e da l'analisa da grondas quantitads da datas. Ina finamira è ch'il center planisà daventia in motor per las stentas da digitalisaziun en il chantun.

