Nova sutgera per Pendicularas Arosa SA

Oz, 18:55

Las Pendicularas Arosa SA han serrà in onn da gestiun difficil cun in resultat ch’è stà in zic meglier che l’onn 2015/2016. Per construir ina nova sutgera l’atun planiseschan ellas dad augmentar il chapital d’aczias per 4,5 milliuns francs.

Cumpareglià cun l'onn avant è la svieuta s'augmentada per 1,6% sin 25 milliuns francs. Il gudogn munta a 295'000 francs. L'onn avant avevan las Pendicularas Arosa anc fatg ina perdita da 1,3 milliuns francs. Quai han communitgà las Pendicularas Arosa SA. Construcziun da nova sutgera sut cundiziuns Per sviluppar la regiun turistica vulan las pendicularas construir ina nova sutgera da sis sin il Brüggerhorn. Quella duaja remplazzar la veglia sutgera da dus. Ils custs per la nova sutgera muntan tenor las pendicularas tranter 6,5 e 7 milliuns francs. Cundiziun per construir ella è dentant ch'il chapital d'aczias possia vegnir augmentà per 4,5 milliuns francs. Sche tut giaja tenor plan, duess la nova sutgera da sis sin il Brüggerhorn esser pronta fin l'enviern 2018/2019, uschia las pendicularas vinavant.