Bainprest èn las lavurs da construcziuns per la nova sutstaziun amez da la citad da Cuira terminadas.

Or da Actualitad video dals 22.08.2018.

En quella nova sutstaziun vegn en l'avegnir transfurmada forza electrica en ina tensiun adattada per las chasadas. Per quai dovri però gronds transfurmaturs e quels èn vegnids installads mesemna a bun'ura. In'acziun magari spectaculara – uschè in transfurmatur paisa numnadamain 40 tonnas.

Ina da quatter

Sin l’entir territori da Cuira haja quatter sutstaziuns. La nova transfurma forza electrica per radund 1/3 da la citad, tranter auter per la citad veglia cun las bancas, la zona da la staziun ed ils ospitals da la chapitala.

Construcziun e custs

Las lavurs da construcziun han cumenzà avant in onn. La fin d’october duess la nova sutstaziun lura ir en funcziun. Ils custs muntan a 18,5 milliuns francs. Finanziads cumplettamain da l’IBC.

TSG 17:40