Nova via a Valzeina en il Partenz

Oz, 13:22

CDM / Gionduri Maissen

La via si Valzeina è suenter in temp da construcziun da trais onns vegnida surdada al traffic. L’entir project cun punt e via nova ha custà radund otg milliuns francs e duai procurar per dapli segirtad.