Quest traject duai vegnir fatg da nov, per far pli attractiv da duvrar il velo durant il mintgadi.

Malgrà la distanza attractiva dovria be ina pitschna part da la populaziun il tschancun tranter Cuira e Trimmis per ir cun velo. Cun la nova via vul la regenza ch'i vegn nizzegià il grond potenzial da quest traject e stgargiar il traffic public e d'autos.

La colliaziun existenta vegn il mument plitost evitada, perquai ch'i ha tschancuns fitg taiss u perquai che la via n'è betg buna. La via cumenza tar la Via Cadonau a Cuira. Là vegn la via tratga nov sur in prà, e lura enavant sur ina via da guaud existenta che maina fin tar la Maschänserrüfe. Sco part da las vias istoricas svizras è questa part da l'inventar protegida. Perquai na po questa part da la via betg vegnir catramada. Sin il rest da la via procura ina cuvrida che la via po vegnir duvrada da tut'aura e da tuttas stagiuns.

