Be Claustra u Claustra-Serneus?

Claustra-Serneus duai sa numnar en l'avegnir mo pli Claustra. Questa moziun era gia vegnida inoltrada avant 4 onns e declerada il medem onn per relevanta. Ussa ha il cussegl communal da la vischnanca dal Partenz deliberà la fatschenta per la midada da num per mauns da la votaziun dal pievel. Quella duai avair lieu ils 17 da matg.

