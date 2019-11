Nagins corridors spezials per bus, naginas fermadas da bus che vegnan spustadas e nagin park and ride spezial. Tuttina tegn la polizia da la citad en egl la situaziun da traffic per ch'i na dat nagin caos.

En las regiuns catolicas èsi firà, igl è Numnasontga, a Cuira è dentant lavurdi tut normal e las stizuns han sa chapescha er avert. Per blers pia in di liber ch'ins po nizzegiar bain per far visita en la chapitala. Vul dir traffic da lavurdi e traffic da visitaders croda ensemen. Per quai cas è la polizia da la citad dentant preparada.

Naginas purschidas spezialas

Tuttina na datti naginas purschidas spezialas sco park and ride, corridors spezials per ils bus u fermadas da bus che vegnan spustadas. Da quellas mesiras avevan ins gia prendì auters onns, la polizia ha dentant constatà ch'i n'è betg necessari u ch'i vegniva er duvrà memia pauc. Perquai lavura ella, sco gia l'onn passà, tenor il motto tegnair en egl la situaziun e reagir sch'igl è necessari, quai di Emil Gartmann il responsabel per il traffic tar la polizia da la citad. La polizia vegnia a marcar preschientscha en la citad e cunzunt en ils lieus neuralgics, sco per exempel cruschadas cun bler traffic. Sch'igl è necessari lura pon ils policists reglar il traffic a maun. Er èsi pussaivel a curta vista da spustar fermadas da bus sch'igl è necessari.

Nagina prognosa

Ina prognosa, sch'i dat lura propi in caos da traffic, sco igl ha er gia dà, na vul Emil Gartmann dentant betg far. Quai saja dependent dad uschè blers facturs: il traffic normal d'in venderdi, l'aura, l'exposiziun Guarda ch'è sin l'Obere Au - perquai saja tut pussaivel. I po esser ch'ins na senta strusch insatge ed i po er esser ch'i dat temps da spetga pli lungs. La polizia fetschia dentant tut per guardar ch'il traffic po cular uschè bain sco pussaivel.

