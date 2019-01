Andreas Gabriel era vi dal guardar televisiun, cura ch'el ha realisà ch'i arda. Subit hajan el e sia dunna prendì la figlia da set onns e sajan ids or sin via – quai senza bursa e be cun il telefonin e la vestgadira ch'els purtavan en quest mument. Per che la figlia na stoppia betg guardar tiers co che las flommas vegnivan or dal bajetg, èn els ids en ina ustaria ed han suenter tschertgà in hotel per pernottar.

Ins na dorma betg propi bain.

La notg saja stada inquieta e la tema gronda che tut l'existenza materiala vegnia destruida. Cura ch'els hajan pudì entrar en l'abitaziun la proxima damaun, era Andreas Gabriel levgià. L'abitaziun era tschuffa, ma nagut era rut u ars. Sco ch'i va uss vinavant, n'è anc betg cler. Ils Gabriels èn en emprima lingia cuntents che tuts èn sauns.

