«Nus lain bandunar l'areal da l'Obere Au»

I duai dar ina nova halla d'ir a chaval. Quai dentant mo sch'ins vegn tar in cumpromiss cun la citad pervia da l'indemnisaziun. Uschia pudessan ils novs implants da sport dal project «Eisball» vegnir construids sco planisà.

Il lieu per ina nova halla da chavaltgar è sin la Unter Au.

A la radunanza generala da la societad d'aczias da la halla d'ir a chaval èn ils acziunaris sa declerads pronts, da bandunar avant che necessari l'areal Obere Au. Prevesì èsi da construir ina nova halla da chavaltgar, a l'Untere Au visavi da l'ovra da gera e gist sper l'autostrada. La parcella previsa per la nova halla d'ir a chaval plascha als acziunaris. I sa tracta d'ina zona da bajegiar che tutga mumentan a la citad.

Dapli ch'in mez milliun

I n'è dentant anc betg decidì sch'i vegn uschè lunsch. Tranter las duas partidas, la citad da Cuira ed ils chavaltgaders, stoi dar in cumpromiss davart la summa che la citad da Cuira paja per ch'ils chavaltgaders bandunan l'Obere Au oli baud che quai ch'els stuessan. Cunquai ch'il parlament da Cuira sto anc dar la benedicziun è segir, ch'i sa tracta da minimum in mez milliun.

Ch'i vegn tar in cumpromiss tranter las duas partidas è dentant probabel. Pertge senza cumpromiss stuessan ils chavaltgaders construir ina nova halla l'onn 2023 senza sustegn finanzial da la citad. E la citad da Cuira pudess pir entschaiver a bajegiar ina part dal project «Eisball» l'onn 2024.

RR actualitad 08:00