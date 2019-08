La tematica da sa nutrir sanadaivel è ominpreschenta, saja quai en las raits socialas u en las medias – mintgin ha in’autra opiniun davart il dretg nutriment. In terapeut da nutriment dat scleriment.

«Era tschigulatta fa part dad in nutriment sanadaivel»

Tenor ina dieta saja quai fitg sanadaivel da magliar nagut auter ch’ananas per in’entira emna. Tar in’autra dieta vegn cusseglià da da desister da tut las dultscharias. Pia, i dat bleras furmas da dietas e bleras opiniuns. In terapeut da nutriment declera, tge che fa part dad in nutriment sanadaivel.

Desister na sto betg esser

Nick Vonzun è terapeut da nutriment a l’ospital chantunal a Cuira. El ha 12 onns experientscha sin il champ da sanadad en connex cun il nutriment. In nutriment sanadaivel per in uman normal duaja esser variant e cumplet, cusseglia el. Quai vul dir, ch’ins n'ha betg da desister da mangiativas – cunzunt era betg da dultscharias. Il dosagi da tuttas mangiativas saja pli impurtant.

Tut è tissi e nagut è tissi. Sco Paracelsus aveva gia ditg. Il dosagi è l’essenzial.

Quai vul dir che las tschaveras ston esser in bun mix da tut las substanzas nutritivas ch’il corp dovra per funcziunar senza deficits. Il corp dovra vitamins, proteins e oravant tut hidrats carbonics. Ils hidrats carbonics èn nossas funtaunas d’energia che vegnan duvradas mintgadi. Ils «buns» hidrats carbonics chattan ins per exempel en products da graun entir. En general duajan ins s’orientar a la piramida da nutriment. Uschia possian ins controllar sche la moda da magliar correspundia al dretg nutriment.

Legenda: La piramida da nutriment da l'Uffizi federal da segirezza alimentara e fatgs veterinars. Uffizi federal da segirezza alimentara e fatgs veterinars (USAV).

Amis faus

Ils «mains» buns hidrats carbonics èn il zutger en dultscharias. Quai na munta dentant betg ch’ins sto desister da quels, mabain magliar els plitost cun mesira. Era il suc da fritgs è in ami faus. Tenor il terapeut da nutriment possia quel cuntegnair uschè bler zutger sco ina buttiglia da «Coca-Cola».

Veglias sabientschas

Ina sabientscha di ch’ins duaja magliar bler la damaun e pauc la saira. Nick Vonzun di che quai na constettia betg pli per las cundiziuns en quellas che nus vivain oz. Pli baud ha la glieud lavurà pli bler ordvart ed en mastergns artisanals.

Quai è ina sabientscha che mia tatta ha anc raquintà a mi. Ozendi na constat quai betg pli.

Quai n’è ozendi betg pli il cas. Dapli glieud lavura en biros davos ils computers. Uschia dovran ins oz era pli pauc energia durant il di. Il medem valia era per la quantitad da tschaveras ch’ins maglia al di. Impurtant saja simplamain da savair nutrir il corp cun tut las substanzas nutritivas ch’el dovra.

