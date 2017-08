Obere Au: Cuira vul indossar ils ristgs

Cuira vegn a surdar il project per ils novs stabiliments da sport a l’Obere Au ad in unic impressari. President da la citad, Urs Marti quinta d’avair uschia meglier sut controlla ils custs ed ils termins da planisaziun e da pudair uschia er indossar il ristg.

Ir cun relativamain pauc ristg en la votaziun dal pievel per ils novs stabiliments da ballape e hockey sin glatsch planisads a l’Obere Au: quai è la finamira dal president da la citad Urs Marti suenter il debachel avant trais onns, cura ch’ils da Cuira han refusà ils projects per ils implants da sport GESAK. Perquai ha la citad lantschà oz ina concurrenza per surdar l’incumbensa ad in unic impressari general.

Spargnar bler dals custs da planisaziun

Quest proceder haja numnadamain blers avantatgs, manegia Urs Marti. Uschia possia la citad surdar per exempel bler da la planisaziun ad externs, pajar vegnia dentant be quel che survegn la fin finala l’incumbensa. En pli na stoppian ins betg terminar il project, sch’ils da Cuira na veglian betg. Uschia ch’ins possia spargnar bler dals custs da planisaziun. E la fin finala, hajan ins cun tscherner la meglra schliaziun, er meglier enta maun il ristg da bajegiar è Marti persvas.

« Quai dat a nus la pussaivladad d’avair enta maun ils custs e d’indossar in zic il ristg. » Urs Marti

president citad da Cuira

Insumma quinta il president da la citad da Cuira d’avair blers avantatgs cun incumbensar be in impressari general per realisar ils stabiliments da sport a l'Obere Au:

citad ha be in partenari da contract e cunquai er be ina persuna da contact

controlla da custs garantida e clers termins cura che tge è pront

pretsch per il project è fix e tut quai che custa dapli, sto l’impressari general pajar

impressari general e responsabel per ils contracts cun ils mastergnants e per coordinar las lavurs

impressari general terminescha tut las incumbensas dal management da bajegiar ed organisescha las lavurs da garanzia

Er resguardar ils mastergnants da Cuira

Cunquai ch’il project sin l’Obere Au ha ina dimensiun d'enfin 47 milliuns francs, èsi cler per Urs Marti ch’i vegnia plitost ad esser ina gronda firma che survegnia l’incumbensa: «ina ch’ha gia l’experientscha cun concurrenzas da prestaziuns generalas, che po era far gronds bajetgs, che po pajar ils custs supplementars en cas ch’i custa dapli che quintà».

E tuttina vul la citad, che uschè bleras interpresas da Cuira sco pussibel, vegnan resguardadas tar quest project. «Il contract vegn a cuntegnair il dretg che la citad po influenzar tant la surdada da las lavurs, sco er la glista da quels che vegnan insumma dumandads per offrir», di Urs Marti. Uschia hajan ins buna pussaivladad da resguardar, tar pli u main medems pretschs, er interpresas grischunas, cunzunt da Cuira.

November 2018 decida il pievel

A partir dad oz pon ins s’annunziar tar la citad sco impressari general per planisar e construir ils stabiliments da ballape e hockey sin glatsch a l’Obere Au. Enfin ch’igl è dentant cler, tgi che survegn la fin finala l’incumbensa e quant che quai vegn a custar, cuzza quai anc prest in onn. Pir ils 20 da zercladur 2018 decida numnadamain ina giuria en chaussa. Curt suenter dastga lura era il suveran da Cuira decider, sch’els vulan quels novs indrizs da sport per quest pretsch. Ils 25 da november 2018 quinta Urs Marti numnadamain ch’il project giaja en votaziun. Sche quai vegnia lura ad esser be en ina votaziun, u sch’i vegnia a dar pliras votaziuns cun separar hockey sin glatsch e ballape, lascha el dentant anc avert.