La vischnanca da Landquart vul metter tut sin la carta energias regenerablas fin l'onn 2050. Vitiers ha la vischnanca la finamira da reducir il diever d'energia per abitant sin 2'000 watt prestaziun permanenta. E Landquart vul er evitar dal tut gas cun effect da serra per curclar l'entir basegn d'energia fin l'onn 2050. La regenza grischuna ha prendì per enconuschientscha il nov plan directiv d'energia da la vischnanca da Landquart.

Or da l'archiv

Ils Cuntrasts han fatg il schaner in film en connex cun il svilup da la vischnanca da Landquart.