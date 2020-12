Las ultimas emnas è la staziun intensiva en l'ospital chantunal gia stada occupada per tranter 60 e 90%. Uschia Dajan Roman, il pledader da l'ospital chantunal. E quai anc senza turists ed en emprima lingia mo cun la populaziun grischuna da radund 200'000 persunas. Durant la stagiun auta quinta l'ospital dentant cun 400'000 persunas en il Grischun – pervia dals turists. E durant stagiuns d'enviern ordinarias procuran quels e sa chapescha er indigens persuenter che la staziun intensiva è occupada en media per tranter 80 e 100%. Tenor il pledader da l'ospital chantunal na po il quint uschia betg ir si.

Nus quintain cun dis nua ch’i dat ina suroccupaziun e che nus stuain dischlocar persunas. Ma la decisiun tge mesiras che valan piglia la politica e betg nus.

Il sulet che l'ospital possia far è d'infurmar la regenza davart las capacitads, e lezza sto lura decider davart las mesiras.

Pazients da Covid-19 ston star pli ditg

Spezial saja er che pazients da Covid ston per ordinari star pli ditg sin la staziun intensiva che persunas ch'han per exempel gì in accident u in'operaziun – numnadamain per part pliras emnas e betg mo paucs dis. Quai haja ina gronda influenza sin l'occupaziun, uschia Dajan Roman. Perquai che la staziun intensiva è ils davos mais stada fitg occupada saja er il persunal fitg sut squitsch. L'ospital guardia perquai ch'el po circular in zic tranter las differentas staziuns, betg che singuls lavuran permanentamain sin la staziun da Covid. Là èn las prescripziuns tenor Dajan Roman numnadamain fitg strictas per pudair sa proteger dal virus.

Nagin appel a la politica – dentant a la populaziun

L'ospital chantunal na vul dentant betg far appels a la politica da serrar territoris da skis u da far in lockdown. I saja chaussa da la politica da prender questas decisiuns. In appel a la populaziun fa Dajan Roman tuttina: Vinavant sa tegnair vid las reglas d'igiena e sch'ins vul far sport, lura precautamain per evitar accidents. Perquai che quant ditg che las capacitads en ils ospitals tanschan, na possia nagin dir.