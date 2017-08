Parc da natira Rätikon - Populaziun duai sa participar

Gievgia saira è stà a Küblis l' emprima saira d' infurmaziun tar il parc da natira internaziunal Rätikon. Il parc da natira avess territori en il Partenz, en il Principadi da Liechtenstein ed en il Vorarlberg.

Betg mo infurmaziuns èn vegnidas preschentadas Gievgia saira. Igl intent era che las 80 persunas vegnian er sez a pled. «Il preschents han collavurà fitg bain ed han s' engaschà en ils workshops che nus avain fatg. Quai che pertutga la participaziun dalla populaziun essan nus optimistics per il futur», declera il sviluppader regiunal dal Partenz e Tavau, Georg Fromm. Che la populaziun sa participescha è tenor el in punct central per realisar la visiun d' in parc da natira. Tal duai avair ina surfatscha d' 850'000 kilometers quadrat.

Memia bleras restricziuns - in pregiudizi

En sis rundas èn vegnidas discutadas las schanzas e pussaivladads, ma er las ristgas ch' in parc da natira porta. Quai en differents secturs sco per exempel turissem e commerzi u cultura e societad.

«Tar las schanzas e pussaivladads hai dà ina gronda paletta d' ideas. Era la collavuraziun sur ils cunfins cun il Vorarlberg ed il Principadi da Liechtenstein vegn vesì sco schanza.»Tar las ristgas saja vegnida numnada oravant tut la resalva ch' il parc da natira portia memia bleras restricziuns. En la regiun dal parc stoppia dar in svilup persistent. Dentant na dettia betg restricziuns sco tar in parc naziunal, uschia Fromm. «Quai vegnin nus a stuair tematisar adina puspè.» Quest pregiudizi stoppia vegnir eliminads.

