La dumengia han las 5 davosas vischnancas ditg Na al project dal Parc da natira Reticon. Per ils responsabels dal project èsi cler, ina cuntinuaziun dal project da la vart svizra n'è betg pli realistica.

Il Parc da natira Reticon resta in siemi, almain per la part da la vart svizra. La dumengia han era las davosas vischnancas dal Partenz decidì cunter in sustegn dal project. Cunquai saja il parc giud maisa, quai che pertutga il territori grischun. Quai di il sviluppader regiunal dal Partenz Georg Fromm ch'è trumpà sco era surstà dal cler resultat.

Che gist tut las vischnancas dian Na – quai n'ha era la presidenta communala da Seewis Nina Gansner-Hemmi betg spetgà. Ella haja quintà cun in resultat positiv, damai ch'il parc da natira fiss stà in project da svilup e betg in project da protecziun.

Tema da memia bleras restricziuns

Las temas ch'èn adina puspè vegnidas menziunadas durant las discussiuns pro e contra in parc, che memia bler vegnia limità e che las organisaziuns da l'ambient hajan memia gronda influenza – han occupà la populaziun. Quai di er Marcel Conzett, il president communal da Grüsch, nua ch'il suveran ha ditg cleramain Na al project.

Jau crai che l'entir project, internaziunal ed ensemen cun auters pajais – è stà memia grond.

Tge ch'ils partenaris internaziunals dal project il Principadi da Liechtenstein ed il Vorarlberg fan uss – n'è betg enconuschent. Il Partenz è stada l'emprima da las trais regiuns, che ha gì ina votaziun dal pievel en chaussa.

Las decisiuns a l'urna la dumengia:

Claustra: 873 Na cunter 839 Gea

Seewis: 318 Na cunter 283 Gea

Schiers: 561 Na cunter 398 Gea

Grüsch: 604 Na cunter 343 Gea

Conters: 90 Na cunter 46 Gea

Ils resultats dal venderdi e da la gievgia:

Luzein: 257 Na cunter 59 Gea

Fideris: 68 Na cunter 56 Gea

Furna: 52 Na cunter 15 Gea

Küblis: 51 Na cunter 47 Gea

Jenaz aveva sco emprima vischnanca gia decis la gievgia, cun 70 Na e 66 Gea.

Il pli cler Na hai dà da Luzein nua che bundant 80% da las votantas e dals votants han refusà ina participaziun al parc. Sco la vischnanca ha scrit, saja ina da las pli grondas temas dals da Luzein stada, che l’influenza da las organisaziuns da l’ambient pudess crescher.

Per tge èsi ì?

La visiun è stada clera: Cun ina surfatscha da passa 1'100 kilometers quadrat avess il Parc da natira Reticon duì daventar in dals gronds parcs natirals da las Alps. Ed igl è stà in project internaziunal: En tut avessan 30 vischnancas sa participà – vischnancas da la Svizra, dal Principadi da Liechtenstein e dal Vorarlberg.

L'idea è vegnida dal svilup regiunal Partenz/Tavau che vul nizzegiar meglier il potenzial turistic cun differentas purschidas da cultura e natira. Dapi la stad 2019 è stà sin maisa in studi davart la realisabladad. Tar resultats positivs fissi stà planisà da realisar il parc a partir da l'onn 2022.

Finanziaziun

Per la fasa da preparaziun da trais onns, avess il project da parc survegnì sustegn finanzial dal chantun (250'000 francs l'onn) e da la Confederaziun (500'000 francs l'onn). Ils 250'000 francs che restan avessan las vischnancas surpiglià tenor il dumber da la populaziun.