Las 10 vischnancas dal Partenz voteschan quest’emna independentamain sch’ellas vulan sa participar al parc da natira trinaziunal «Reticon». La visiun è da crear in parc da natira che cumpiglia il Partenz, il principadi da Liechtenstein ed il Montafon. Quai cun ina grondezza totala da circa 1’100 kilometers quadrat. Uschia ch’i daventass in dals pli gronds parcs da natira da las alps.

Ina schanza per la regiun ...

Georg Fromm, in dals iniziants sco era responsabel per il svilup en la regiun Partenz, manegia ch’il parc da natira «Reticon» pudess promover marcantamain il turissem en la regiun e daventar ina plattafurma per il svilup. Quai tranter auter era pervia dal sustegn ch’els survegnissan entras la Confederaziun ed il chantun. Uschia savessan els prender a mauns projects per quels ch’ins n'ha fin ussa betg gì avunda daners. Ina da las vischnancas che vesa il parc sco plivalur è per exempel Seewis. La presidenta communala Nina Gansner manegia che l’internaziunalitad rinforzass la collavuraziun surregiunala.

... u ina birocrazia stentusa

Auter vesa quai la vischnanca Grüsch. Il president communal Marcel Conzett manegia che la collavuraziun tranter ils trais pajais pudess daventar stentusa e pesanta.

3 pajais, 3 differentas leschas e 3 gremis che prendan decisiuns.

Vinavant temia el ch’i pudess dar ulteriuras restricziuns quai che pertutga l’utilisaziun dal terren. El po s’imaginar ch’il parc pudess metter pals en roda a l’agricultura ed a las pendicularas. Tut tenor savess l’engrondiment eventual dal territori da skis daventar ina chaussa impussibla.

Ils proxims trais onns vegnan ils plans per il parc da natira lura concretisads. E pir suenter vegn il pievel da quellas vischnancas che fan part anc ina giada a decider davart la realisaziun definitiva dal parc.