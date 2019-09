Cuira in pass enavant cun project per nova caserna

En in proxim pass vegnan elavurads ils contracts da vendita tranter chantun, citad e Confederaziun ed il contract da midada da terren cun la citad burgaisa. La citad stuess sa participar cun radund 30 milliuns francs al project ch'è calculà en tut cun 60 milliuns.

L'ultim pled en chaussa vegn però il pievel ad avair. En duas votaziuns decida el per l'ina davart il barat da terren cun la vischnanca burgaisa e per l'autra davart ils daners per cumprar il terren da la caserna.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Cuira Nova caserna empè da renovaziun

Centralisar il militar en in lieu

Finamira dal project è ch'il militar vegnia centralisà en in lieu al Rossboden empè dals dus lieus sco fin qua. Er per la citad è il lieu nua che la caserna stat ina parcella interessanta. Là duai dar plaz per abitar, lavurar e per il diever public. Ils plans per il project èn vegnids preschentads fin avust.

Approvà plan d'investiziuns fin il 2031

Cuira vul investir ils proxims 12 onns passa ina mesa milliarda francs. Il parlament da la chapitala grischuna ha approvà cun 15 cunter 4 vuschs il plan d’investiziuns da 540 milliuns francs fin l'onn 2031.

Adattà al tema Avis sin in sumegliant artitgel: Ulteriur Grischun Cuira vul investir ina mesa milliarda francs

Ils daners vegnan repartids tenor il sistem 60/45/30. Quai munta ch’i vegn investì ils emprims quatter onns mintga onn 60 milliuns francs, lura 4 onns mintgamai 45 milliuns e lura ils davos 4 onns 30 milliuns ad onn. Vinavant è vegni decidì unanimamain da betg laschar crudar la quota da l'agen chapital sut 60%.

RR novitads 16:00