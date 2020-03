A Parpan duai l'hotel Alpina vegnir engrondì cun in resort da 9 chasas cun total 600 letgs. Uschia veglia la regiun Curvalda/Lai augmentar il dumber da letgs da hotel, scriva la gasetta Südostschweiz che preschenta il project.

Il hotelier actual e possessur da l'Alpina, Ueli Schumacher, vul vender l'implant ed ina parcella davos l'hotel per far in hotel-resort pli grond. Il project prevesa ina segunda chasa principala ed ulteriurs bajetgs pli pitschens. Per pudair construir il resort dovria ina revisiun parziala da la planisaziun locala.

