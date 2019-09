La planisaziun da la nova colliaziun sin il Brambrüesch è sin buna via. Quai ha communitgà mesemna il cussegl d'administraziun da las pendicularas Cuira-Term Bel.

Questa colliaziun saja dependenta, da pudair spustar la staziun a val da la pendiculara Brambrüesch sin l'areal da la halla da la citad. Il cussegl da la citad da Cuira veglia laschar votar il suveran il november 2020 davart quest spustament. Sin lura veglia il cussegl d'administraziun da las pendicularas far ulteriuras planisaziuns da detagl e sclerir dumondas giuridicas en connex cun il project. Sche tut va sco previs, vegn quintà da pudair metter en funcziun la nova pendiculara il pli baud l'enviern 2024/2025.

Legenda: Ils plans per remplazzar la pendiculara actuala (alv) cun ina colliaziun directa (cotschen) èn sin buna via. RTR

Bun onn per Brambrüesch

Las pendicularas da Cuira han pudì augmentar il davos onn lur retgav da gestiun per 24%. Il success sa basa sin 1'890 abunaments Uffa che bunamain 5'000 persunas han cumprà. Dentant era la svieuta dals bigliets singuls è creschida: per 38% la stad e per 17% l'enviern.

«Uffa» – da nov marca protegida

La gronda part che ha cumprà in abunament «Uffa» eran famiglias cun 44%, silsuenter partenaris cun 38% e lura suondan singuls cun 18%. Trais quartas da las persunas che han cumprà in abunament «Uffa» èn da Cuira. L'acziun «1'113 Brambrüesch-Fans» cuntinuescha era quest atun.

Suenter trais onns è «Uffa» ina marca protegida. Da nov na dastga pia nagin auter che las pendicularas da Cuira pli far diever dad «Uffa» per far reclama u per servetschs turistics.

Ord l'archiv

