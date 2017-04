Paucs cas da palusa bletscha - bunas premissas per stagiun d'alp

La stad passda èn passa 300 nursas stadas infectadas cun la malsogna che lascha smarschir ils pes da las nursas sin l'alp Lampersch en Val Lumnezia. Uss che la nova stagiun d'alp stat avant porta, sa preschenta la situaziun bler meglra.

Sco Men Bischof, veterinari e possessur da la Clinica Alpina a Scuol di, hajan ins fatg gia tut las controllas da primavaira constatà be paucs cas. Quels vegnian uss tractads e Men Bischof quinta ch'il tema palusa bletscha saja schlià per quest onn fin mez matg.

Paucs cas era grazia a nova metoda da controlla

In motiv ch'i ha actualmain be paucs cas è ch'il chantun ha cumbattì consequentamain la palusa bletscha dapi il 1992. Quai cun separar nursas infectadas, tagliar ora tocca smarschida dals pes e far bogns da pes spezials.

In segund motiv è in nov sistem per la diagnosa da la malsogna da nursas. Fin uss stueva il veterinari adina controllar tut ils animals cun egls e nas per savair dir sch'els en infectads u betg.

Da nov po el prender provas ed analisar quellas cun in nov sistem en il labor. Uschia saja quai pussaivel da dir gia avant che la malsogna è rutta ora sche la nursa è infectada, di Men Bischof. Er saja la sanaziun bler pli sperta ed effizienta cun la nova metoda.

Ragischar ora - strusch pussaivel

Men Bischof na crai betg ch'i reusseschia da ragischar ora dal tuttafatg la palusa bletscha. Quai hajan ins empruvà dapi il 1992 ed i haja adina puspè dà cas. Savens vegnia la malsogna puspè cumprada en cun nursas da l'exteriur u dad auters chantuns che na sajan anc betg uschè avanzads sco il Grischun cun la sanaziun. Plinavant dettia quai era cas nua che nursas s'infecteschian cun la bacteria en la natira, en lieus nua che quella possia surviver.

