Las pendicularas da Cuira Brambrüesch han pudì augmentar lur svieuta per bunamain in quart sin prest 3 milliuns francs, quai scrivan ellas en lur rapport annual. Tuttina è il gudogn sa sbassà cumpareglià cun l’onn passà per prest 70%.

Prest in quart dapli svieuta per pendicularas Cuira

Legenda: La pendiculara ha bain fatg pli pauc gudogn che l'onn passà, ma ella discurra d'in resultat legraivel. RTR, Hugo Schär

Las pendicularas da Cuira-Brambrüesch han fatg l'onn da fatschenta 2018/2019 in gudogn da radund 4000 francs. L'onn avant è quai stà strusch 13'000 francs. Raschun per il gudogn pli pitschen è ch'i ha duvrà dapli persunal, perquai ch'i ha dà dapli frequenzas. Quai er grazia a l'acziun «Nomol uffa», nua che las pendicularas han vendì abunaments per l'entir onn per in pretsch reducì.

Cuntents malgrà resultat equilibrà

Cunquai ch'ils custs per la sanaziun dal runal da skis e las lavurs da revisiun da la pendiculara da radund 450'000 francs èn era gia en il quint, discurran las pendicularas tuttina d'in resultat legraivel. Quai era perquai ch'ins haja anc gì expensas extraordinarias da 170'000 francs en connex cun la votaziun davart la nova pendiculara directa sin il culm da chasa Brambrüesch.

Planisar nova pendiculara pir atun 2020

Propi entschaiver a planisar la nova pendiculara si Brambrüesch - ch'ils da Cuira han acceptà en la votaziun la primavaira - pon ins pir en in onn: Il november 2020 decida il suveran da Cuira, tge che capita cun la «Stadthalle» ch'è sin il parcadi da la staziun a val. Las lavurs da construcziun duain tenor plan cumenzar la primavaira 2024. La concessiun scada la fin dal 2026.

Riedi nov president dal cussegl d'administraziun

A la testa dal Cussegl d'administraziun da las pendicularas Cuira Brambrüesch è a partir da primavaira Andreas Riedi. Fin ussa era el schef da finanzas e succeda a Tom Leibundgut sco president. Lez resta denton en il cussegl d'administraziun sco represchentant da la citad Cuira.

