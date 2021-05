La procura publica grischuna sclerescha sch'i dat ina inquisiziun penala encunter las pendicularas d'Arosa. Quai han els ditg envers Radio SRF. La raschun è in artitgel da la Südostschweiz da gievgia. Tenor quel duain las pendicularas d'Arosa regalar cartas da skis a politicras e politichers da la vischnanca. Tiers vegnia cha la carta da l'onn per il territori Arosa Lenzerheide po vegnir retratga per 350 fin 550 francs pli bunmartgà.

Il president dal cussegl d'administraziun da las pendicularas, Lorenzo Schmid, sa defenda encunter las rinfatgas da filz: Els sajan sinceramain da l'avis che quai saja ina gesta, in grazia e che quai n'haja da far insumma nagut cun influenzar uffizis.

Dentant tenor l'organisaziun «Transparency Svizra» èn ils reglas in problem perquai ch'i sa tractia da blers raps che vegnan regalads. Uschia saja qua il privel che quels e quellas che survegnan ils regals na sajan betg pli independents sch'i va per decisiuns en chaussa.