Pendicularas Term Bel cuntentas, però en 2 onns vegni stgars …

Las pendicularas Cuira-Term Bel (Chur-Dreibündenstein) serran l'onn da gestiun 2016/2017 cun resultat solid: Ina stad da record 2016 ha cumpensà l'enviern problematic 2016/2017.

Sut il stritg han las pendicularas pudì nudar in gudogn da radund 13'000 francs. Tar ina summa da bilantscha da bun 6 milliuns francs pia in quint equilibrà.

+13,6% giasts la stad 2016

Las pendicularas Brambrüesch han nudà la stad 2016 per 13,6% dapli giasts che anc l’onn avant, era la svieuta è vegnida augmentada la stad passada per 33,6% sin in nov record. Per l’emprima giada èn las cifras da la stagiun da stad tuttina autas sco quellas da la stagiun d’enviern, communitgeschan las pendicularas.

-21% giasts l'enviern 2016/17

La stagiun d’enviern 2016/2017 ha cumenzà a partir dal schaner 2017 ed è stada a fin gia il mars, uschia han las pendicularas da Brambrüesch nudà in minus da circa 21% tar ils giasts – tar la svieuta radund minus 10%.

RR novitads 11:00