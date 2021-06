Betg mo per ils carstgauns è la pandemia da corona ina sfida, mabain er per animals. Tge effect ha corona gì sin la pensiun d’animals Arche? Hai dà in boom d’adoptar animals, cunquai che la pandemia fa vegnir pli solitari la vita? Nus avain visità chauns, giats, utschels e mieurs.

Massa dumondas per adoptar in giat u in chaun n’hajan els betg gì durant il lockdown, u durant la pandemia en general, di Melanie Wildhaber, responsabla per la staziun da giats ed animals pitschens.

Nus avain gì dumondas sch’ins pudess prender chauns u giats mo durant il temp dal lockdown a chasa, per suenter returnar els. Quai è dentant per ils animals memia grond stress.

Per dastgar adoptar animals d’ina pensiun d’animals datti en Svizra reglas severas.

Miserias finanzialas

L’entschatta dal lockdown na dastgava la pensiun laschar adoptar nagins animals. L'hotel d’animals era avert mo per cas d’urgenza, sch’insatgi era en quarantina u en l’ospital e n’era betg abel da tgirar ses animal. Era la fatschenta da la pensiun d’animals era serrada, uschia ch’i ha dà l’onn 2020 radund in terz pli paucas entradas che usità. La societad ha survivì grazia a donaziuns generusas.

Nus avain gì bler peda durant il di per ils animals, e nus avain era lavurà vi da la chasa ed il curtin. Quai è stà bel.

Il mument è l’hotel d’animals puspè pulit plain. Il team da la pensiun d’animals Arche spera sin ina buna stad cun blers viadis, uschia che l'hotel e la cassa pon puspè s’emplenir.

In gir tras chasa

Minka è in giat cotschen-caramella, che charezza charsinadas. In giat dad 8 onns ch’è vegnì chattà senza chip. Cunquai che nagin è s’annunzia suenter dapli che dus mais, s’auda il giat uss a la pensiun d’animals. Ella spetga sin ina nova famiglia, interessents potenzials èn avant maun.

Els stattan a nus a cor, cunquai che nus tgirain ditg els. Quai è ina separaziun cun in egl che crida ed in egl che ri, cunquai ch’els han lura puspè in agen possessur.

Il chaun Loco è malcuntent

Loco è osp en l'hotel da la pensiun d’animals Arche. Enturn culiez ha el in culier che vesa ora sco sch’el avess mess il chau en in dratguir d’in grammofon. Quel sto el purtar, cunquai ch’el è vegni chastrà. Il culier mudregia. Laschar encrescher per ses possessurs na laschia el betg. Sur tut la cumpagnia cun auters animals fetschia plaschair, quai saja sco ina canorta per animals, uschia Silja Patt.