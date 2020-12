«Na laschai betg seser nus!» – uschia l'appel da la demonstraziun da gastronoms e furniturs grischuns a Cuira. Els pretendan che la politica surpiglia la responsabladad per lur decisiuns e ch'ella indemnisescha ils donns als manaschis pertutgads direct ed indirect.

Per dapli sustegn finanzial

Las restricziuns e mesiras per proteger da Covid-19 tutgian fermamain la hotellaria e la gastronomia, lur furniturs sco era collavuraturas e collavuraturs e lur famiglias, scriva Gastro Grischun en ina communicaziun. La situaziun economica e finanziala saja stada tendida tar blers manaschis grischuns ed independents gia avant il segund lockdown. La serrada actuala dals 5 da december fin ils 22 da schaner 2021 chaschunia problems finanzials serius e pericliteschia l'existenza dals interprendiders e lur persunal. Tenor ina calculaziun da la branscha saja quai per quel temp in donn da 200 milliuns francs.

Surdà pretensiuns a la regenza grischuna

Cun la demonstraziun a Cuira han ils gastronoms surdà lur pretensiuns persunalmain al cusseglier guvernativ Marcus Caduff. Els pretendan tranter auter: