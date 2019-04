cuntegn

Ulteriur Grischun - «Please Disturb»: La gastronomia dovra emprendists

La gastronomia ha savens difficultads da chattar avunda emprendistas ed emprendists. Per carmalar dapli giuvnas e giuvens da far in mastergn en questa branscha datti dapi intgins onns l'uschenumnà «Please Disturb» - in di da las portas avertas tar ils hotels.