Ils da Maiavilla han approvà dus credits per renovar la scola ed engrondir las stanzas da scola.

Pli grondas stanzas da scola per Maiavilla

La radunanza communala da Maiavilla ha approvà il mardi saira in credit da 350’000 francs per engrondir las stanzas da scola. Plinavant ha ella concedì 80’000 francs per renovar e sanar il cumplex da scola existent.

Ultra da quai han ils da Maiavilla approvà il quint dal 2017. Quel serra cun in surpli d’entradas da 2,8 milliuns francs. Previs era stà in surpli d’entradas dad 1,2 milliuns francs.

RR novitads 14:00