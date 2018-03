Las fradaglias chaschunan alloschis d'urgenza plains – almain giu la Bassa. A Basilea han las organisaziuns caritativas stuì avrir spontan novs alloschis provisorics. A Cuira na badan ins nagut da quai. Durant il dis fraids ha l'agid per surviver Grischun gì pli paucs cas ch'ils dis avant.

Agid per surviver Grischun.

Trais fin quatter persunas han durant ils ultims dis passentà la notg en l'alloschi d'urgenza a Cuira. Quai sajan tants sco adina – da novs locals ed alloschis surchargiads na datti nagins fastizs. Quai fa smirvegliar era Ladina Cadalbert, ina da las tgirunzas da l'alloschi d'urgenza. In motiv cler na vesia ella dentant betg. Dentant hajan els dumbrà dapli persunas en la cuschina per basegnus. Plinavant hajan ils collavuraturs da l'alloschi dà ora ils ultims dis pliras giadas vestgadira pli chauda a quels che stattan sur notg.

«Era quels miran sin l'aura»

La manadra da Caritas Grischun, Karin Streiff manegia che las persunas senza tetg sa drizzian era tenor l'aura. Sch'els audan ch'i vegn fitg fraid, emprovan els dad ir en lieus pli chauds – giu la Bassa ni en l'Italia. In lieu en las muntognas na saja per quels surtut l'enviern betg in lieu adattà.

