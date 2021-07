L'entrada è decorada cun bindels da tuttas colurs, vi da las maisas cotschnas sesa la glieud e baiva, mangia e ria. En ina cuppa fier datti in fieu, i savura da grillada. L’atmosfera è pacifica. Var 100 persunas n’han betg vulì manchentar l’avertura dal Polenta7000. Per l’avertura hai dà dus concerts – in cun Fiona Cavegn, in da la band Kaufmann.

La finamira da far ord il «Polentahügel» da Cuira in lieu d’inscunter saja gartegià, uschè l’organisatura.

Jau sun intgantada quanta glieud ch'era qua e tge bella atmosfera ch'igl ha gì.

Maletg 1 / 4 Legenda: L'entrada dal Polenta7000. RTR, Lucia Parolini

Nov lieu d'inscunter durant la stad a Cuira

L'occurenza Polenta7000 duai vegnir in lieu d'inscunter durant la stad per giuven e vegl.

L’idea è che nus creain in lieu nua che tuts pon vegnir. Nua ch’ins na sto betg pajar entrada e nua ch’i na sto betg baiver u mangiar insatge.

Quai grazia ad in program fitg vast cun artistas ed artists dal Grischun. Tranter auter duai dar in circus per uffants, ina saira da comedy, in di da jass u in day rave.

Regiunalitad

Dentant era il da mangiar e da baiver è da la regiun. Uschia è il café da Zezras, il sirup e la charn d’in pur da Domat ed il vin medemamain ord la regiun.