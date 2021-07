L'occurenza Polenta7000 duai vegnir in lieu d'inscunter durant la stad per giuven e vegl.

L’idea è che nus creain in lieu nua che tuts pon vegnir. Nua ch’ins na sto betg pajar entrada e nua ch’i na sto betg baiver u mangiar insatge.

Quai grazia ad in program fitg vast cun artistas ed artists dal Grischun. Tranter auter duai dar in circus per uffants, ina saira da comedy, in di da jass u in day rave.

Regiunalitad

Dentant era il da mangiar e da baiver è da la regiun. Uschia è il café da Zezras, il sirup e la charn d’in pur da Domat ed il vin medemamain ord la regiun.

Nus avain empruvà da tegnair il radius uschè pitschen sco pussaivel e lavurar ensemen cun las persunas ch’i dat schon.

Quest venderdi avertura

Il Polenta7000 festivescha ils 16 da fanadur sia avertura. Lura è l’areal mintga venderdi saira e la fin d’emna avert, quai enfin ils 21 d’avust. La suletta premissa: L’areal è be avert sch’i è bella aura, uschiglio èsi serrà.