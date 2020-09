In um che stuschava la notg sin dumengia ses velo tras Zizers è vegnì tutgà d'in auto, cura ch'el ha traversà la via. L'auto haja tutgà la roda davos dal velo e l'um saja uschia vegnì bittà per terra, communitgescha la Polizia chantunala.

L'automobilist è charrà vinavant en direcziun Landquart senza s'occupar dal blessà. Pervi da sias blessuras vi dal chau han terzas persunas transportà il blessà en l'ospital a Cuira. La polizia tschertga perditgas. Persunas che pon far indicaziuns davart l'accident, èn suplitgadas da s'annunziar tar il post da polizia a Cuira (tel. 081 257 72 50)