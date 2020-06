L'entschatta mars 2021 decidan las diesch vischnancas en il Partenz davart il parc internaziunal Rätikon. Tar in Gea duess il parc natiral vegnir realisà a partir dal 2022, scriva la regiun Partenz/Tavau. Quel parc cumpigliass parts dal Grischun, il Voralberg ed il Principadi da Liechtenstein.

Parc natiral Rätikon è in pass vinavant

L'atun 2019 han las vischnancas dà l'incumbensa per in plan da management, quel pon ins cumparegliar cun in plan da construcziun detaglià. Quel vegn preschentà la fin settember a las vischnancas. Silsuenter decida la populaziun sch'il parc internaziunal Rätikon po vegnir realisà en il Partenz u betg.

Mintga vischnanca decida per sa sezza Textbox aufklappen Textbox zuklappen Sch'ina vischnanca decida Gea, sche lura fa il territori da quella vischnanca part dal parc natiral, tar in Na betg. Uschia na po ina vischnanca betg decider davart il futur d'ina autra vischnanca. Il resultat total n'ha nagina valur.

Suenter las decisiuns a nivel communal, dovri il consentiment chantunal e federal. Sche tut va tenor plan vegnia il parc da natira realisà l'emprim per trais onns. Sch'i duai dar in manaschi a lunga vista, lura ston las vischnancas anc ina giada decider.

Custs annuals da 1 fin 1,5 milliuns francs

Tenor la communicaziun da la regiun Partenz/Tavau muntan ils custs per ils emprims trais onns a 1 milliun francs, e silsuenter ad 1,5 milliuns francs. Dus terzs da quels custs duain il chantun e la Confederaziun surpigliar. Las vischnancas na stoppian betg quintar cun dapli expensas, cunquai ch'il parc da natira surpiglia lavurs che giajan uss sur il turissem Partenz u sur la regiun.

1'100 kilometers quadrats

10 vischnancas en il Partenz, tuttas 11 vischnancas en il Principadi da Liechtenstein e 9 vischnancas en il Vorarlberg sa participeschan al project. Sche tuttas èn la finala da la partida avess il parc natiral internaziunal ina surfatscha da 1'100 kilometers quadrats e fiss il pli grond parc natiral en las Alps.