Chattà mort in praschunier d'inquisiziun

En la praschun Tignez a Cazas han ins il glindesdi a bun'ura chattà mort in praschunier d'inquisiziun. Quai ha communitgescha la Polizia chantunala. Durant in gir da controlla regular curt avant las 07:00 haja in collavuratur da la praschun chattà la bara d'in um da 23 onns en sia cella.

Il giuven era dapi il fanadur 2020 en arrest d'inquisiziun pervi da differents delicts da facultad. La procura publica e la Polizia chantunala fan retschertgas pervi da la raschun da la mort.