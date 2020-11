Bike Kingdom Lai vegn onurà quest onn cun il premi Milestone per innovaziun. Il project da velo vegn premià per realisar consequentamain il tema «Bike». Il project saja vinavant regiunal. Sco «punct culminant» saja Lai l'emprima destinaziun che porscha ina app mo per ils bikers. Uschia dettia ord il sport ina sort «gieu virtual».

«Conferma per l'entira regiun»

Per Marc Schlüssel, il manader da communicaziun da Lai Marketing Support SA, saja il premi ina renconuschientscha ed ina conferma per l'entira regiun da vacanzas Lai.

Il premi Milestone vegn surdà mintg'onn da l'organisaziun svizra da turissem. El ha ina valur totala da 35'500 francs. Pervia da las mesiras da corona han ins quest onn betg surdà il premi a Berna.

Ord l'archiv

L'emissiun «Telesguard» ha purtretà ils nominads per il premi Milestone 2020.