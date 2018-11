Il text «Binaris» da l'autura Asa S. Hendry tracta la vita d'ina dunna giuvna che fa sias emprimas experientschas sexualas maschadà cun metafras da trens. L'experiment linguistic ha persvas la giuria tras las differentas stresas da purtrets, sentiments e relaziuns. Questas dettian al text ina spessezza, profunditad ed avertadad, concluda la giuria. In text poetic cun metafras extraordinarias.

Il Premi Term Bel è dotà cun 3'000 francs.

Premi dal public per Viola Pfeiffer

Il premi dal public dotà cun 1'500 francs va al text «La curridra» da Viola Pfeiffer. In text che descriva, co ina dunna vegn traguttida da la natira e sa transfurma en ina planta. In text che la giuria aveva ludà per la lingua e per l'atmosfera ch'el vegnia dad evocar. In text subtil cun pliras significaziuns. Viola Pfeiffer è la presidenta da l'uniun per la litteratura rumantscha.

